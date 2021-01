Elettra Lamborghini è stata senza dubbio una delle protagoniste dello scorso Sanremo (io ascolto ancora con piacere Musica e il resto scompare) e molti suoi fan si chiedono se la rivedranno ancora sul palco dell’Ariston. La cantante (che era stata invitata al GF Vip per capodanno) intervistata da Mario Manca per Vanity Fair ha rivelato che in futuro potrebbe tornare al Festival, ma solo un’altra volta come concorrente, per poi fare un altro comeback da ospite internazionale.

“Un Grammy non mi farebbe schifo. Uno ci spera, fa il possibile, ma sono italiana: è difficile. Insieme alle soddisfazioni nella musica, sogno di portare i miei figli a Disneyland un giorno e di aprire un centro estetico, una clinica, qualsiasi struttura che permetta alla donne di sentirsi bene con loro stesse,. Un’altra cosa che mi piacerebbe fare in futuro è adottare o, comunque, fare qualcosa per i bambini dell’Africa. Un ritorno a Sanremo? Perché no? Non è una cosa che vorrei fare ogni anno, al massimo solo un’altra. Poi, magari, ci torno come star internazionale. Un duetto con mio marito a Sanremo? Chi lo sa. Perché no? O perché sì?”

Io mi auguro davvero di rivederla e risentirla a Sanremo e apprezzo anche la battuta sulla ‘star internazionale’. Perché di battuta si tratta, vero Elettra?

Elettra Lamborghini al GF Vip? Chissà.

“In tv come concorrente di qualcosa o giudice? Come giudice mi farebbe piacere perché mi motiva stare a contatto con le persone. Come concorrente ci dovrei pensare perché porta via sempre tanto tempo. Stare dentro una casa per 3 mesi, per esempio, è una cosa che ti fa rimanere secco, potrei impazzire. Sono stata al GF Vip spagnolo e infatti ne sono uscita matta. Nel futuro chissà. Per adesso penso solo alla musica: sono molto zen, vorrei fare quello che mi piace. Per il resto vedremo. La vita è lunga, mi aspetto ancora tantissimi meme e tantissime soddisfazioni”.

Piersilvio ricoprila d’oro, ma regalaci Elettra al GF Vip 6!