Elettra Lamborghini è una delle opinioniste dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi insieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Un ruolo a suo dire “non semplice”, come confessato fra le pagine del Corriere della Sera e fedelmente riportate da BlogTivvu.com:

“Il mio non è un ruolo semplice, nonostante quello che si possa pensare. Anzi, forse è più complicato che condurre: devi stare attenta a cosa dici, a come le dici. Ne sono onorata”.

L’opinionista per un paio di puntate ha anche avuto una rubrica all’interno de L’Isola dei Famosi, gli Elettrizzati, non proposta però nell’ultima puntata.

Elettra Lamborghini ha poi risposto alla fatidica domanda ‘parteciperesti come concorrente?’ rispondendo di sì.

“All’Isola come naufraga? Anni fa l’avrei fatto. Non ora, perché gli impegni con la musica non me lo permettono. Ma è un’esperienza che avrei fatto… magari succederà in futuro, tipo quando avrò 40 anni”.