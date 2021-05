Elettra Lamborghini ha un sacco di fan, ma tra questi non c’è sicuramente Ferdinando Guglielmotti. Il Visconte (che è innamorato di Barbara d’Urso) in una recente intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando, ha criticato duramente l’opinionista.

“Elettra Lamborghini? Devo dire che la trovo inutile e noiosa. Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. – si legge su blogtivvu – Hanno dovuto tenere lui. Come mai non sono in studio? Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione”.

Se sull’Isola dormiva, adesso il nobile si è svegliato!

Le parole su Tommaso Zorzi.

“Spero che dopo aver vinto il GF Vip vada a fare L’Isola. Così si rende conto e avrà una visione più completa, visto che è un’altra cosa rispetto al GF Vip. Mi diceva devi entrare a gamba tesa. A fare cosa? Che avrei dovuto fare? Tommaso Zorzi ha fatto il GF Vip. – ha dichiarato il Visconte – Io sono stato presentato con quel vestito odioso di nobile, che non gli interessava niente di nessuno, hanno mandato in onda solo due minuti di quando stavo a prendere il sole. Andando avanti avrei potuto dare molto all’Isola, sono rimasto malissimo quando sono stato eliminato. Quando ho visto Ubaldo Lanzo e Fariba ho detto no questo non è il mio gioco e probabilmente ho sbagliato anche a venire”.

Ferdinando spiega le motivazioni che l’hanno portato alla scelta di abbandonare l’#Isola. pic.twitter.com/FEqPehLHue — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

Iva Zanicchi su Elettra Lamborghini.

Se il Conte è stato ‘pungente e cattivello’ con l’ereditiera, Iva invece ha speso delle belle parole per lei: “Lei è adorabile, è davvero una brava ragazza mi piace tento. […] È l’opposto di come appare: ha una fisicità importante, carnale ma in fondo è una bambina tenera. L’altra sera Fausto, il mio compagno, mi ha detto: “Ma chi è quella ragazzina?”. Struccata, sembra ancora più piccola“.

Elettra si racconta ai nostri conduttori… e ci svela cosa si aspetta dai concorrenti di questa #isola. Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed @andreadianetti! Seguite ORA la diretta 👇https://t.co/HvTwFFAmcR pic.twitter.com/xr8XyrBhDW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 29, 2021