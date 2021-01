Elettra Lamborghini è felicemente sposata con Afrojack, ma questo non vuol dire che non abbia più gli occhi per giudicare una bella ragazza. La cantante di Pem Pem ieri sera ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan e un follower le ha chiesto se apprezza ancora la bellezza femminile. La Lambo ha detto di sì ed ha anche aggiunto di aver messo gli occhi su Rosalinda Cannavò del GF Vip 5.

“Sì, è vero che continuo ad essere attratta dalle donne. Rosalina ad esempio me la farei. Se shippo le Rosmello? No raga io shippo le Rosghini”.

E pensare che Elettra Lamborghini è stata ad un passo dall’entrare al GF Vip. Alfonso Signorini aveva chiesto ad Elettra di esibirsi nello speciale del GF di capodanno. Pare che Elettra fosse ad un passo dal varcare la porta rossa, ma poi qualcosa deve essere andato storto, oppure semplicemente la cantante ha cambiato idea.

#tzvip Ma io muoio: Elettra Lamborghini sottona di Rosalinda. #Rosghini: eravate quelle giuste al momento sbagliato. Se solo il periodo-reality di Elettra non fosse finito magari avremmo fatto implodere un programma >>>>>>> pic.twitter.com/8NiEggib3O — trashbiccis (@trashbiccis) January 26, 2021

Elettra che “no raga io shippo rosghini” È proprio fissata con rosalinda⚰️

Attenzione Dayane ahahah#rosmello pic.twitter.com/zHh2p8hNe5 — d; 60% (@unconventjonal) January 26, 2021

Elettra Lamborghini in passato ha più volte dichiarato di essere bisessuale.