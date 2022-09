Elettra Lamborghini ha diffidato sua sorella Ginevra e il GFVip

🎵 Quando ci penso poi mi manca l’aria, è una diffida non è cioccolataaa! 🎵 è suonata più o meno così nella mia testa la diffida che Elettra Lamborghini ha fatto a sua sorella Ginevra e al Grande Fratello Vip. Questo perché non vuole che né sua sorella né il reality parlino di lei. A onor del vero Ginevra ha sempre parlato benissimo di sua sorella, ma a quanto pare la decisione dell’interprete di Pem Pem è definitiva.

Durante la diretta – il video potete recuperarlo qua – Ginevra Lamborghini ha anche fatto un appello a sua sorella.

“Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella. […] Come mai ha deciso di chiudere con me? Questa domanda mi è stata posta molte volte: dai miei amici, dai miei conoscenti, dalla mia psicologa. Incoraggio tutti ad andare dallo psicologo per levarsi i pesi dal cuore e parlare delle proprie debolezze. Non dò la colpa ai miei genitori del nostro distacco, non incolpo nessuno. I miei mi hanno consigliato di andare avanti, fanno fatica anche loro inquadrare questo rapporto.

Mi dicono ‘vai avanti per la tua strada, le cose cambieranno, sarà lei a tornare se vorrà‘. Non ci sono motivazioni. La punta dell’iceberg potrebbe essere che forse c’è stata una paura di essere prevaricata o oscurata da me. Questo perché anche io mi sono messa a cantare come lei. Ma non credo sia così. Poi magari potremmo farle insieme certe cose. Anche se mi deve mandare a quel paese, Elettra ti prego dimmi qualcosa”.