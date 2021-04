Elettra Lamborghini fra le pagine di Libero Quotidiano ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato de L’Isola dei Famosi e dei suoi progetti futuri, che sono molto casalinghi.

“Se ho paura di bruciarmi? Sì, infatti partecipo a L’Isola dei Famosi e poi basta: mi fermo un po’. No, dico davvero: penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare”.

Elettra Lamborghini: “Per me lavorare è fondamentale”

La Lamborghini ha poi continuato:

“In generale c’è sempre l’idea che sei una raccomandata senza particolari doti. Soprattutto mi infastidisce quando la gente pensa: “Ma tanto quella c’ha i soldi, che cavolo sta a fare lì“. Invece lavorare è fondamentale: dà il senso alle tue giornate. Se c’è una cosa che odio è la noia… Non potrei mai restare a casa a far nulla. I soldi non sono tutto nella vita”.

E in merito al suo cognome…