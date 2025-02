Elettra Lamborghini festeggia il compleanno del suo cavallo: il video

Elettra Lamborghini celebra l’ottavo compleanno del suo cavallo, Dadi, con un video emozionante che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti sui social. Gli animali domestici, considerati membri della famiglia, partecipano a momenti speciali come festeggiamenti e feste di compleanno. Elettra ha condiviso questo dolce momento su Instagram, mostrando il suo affetto nei confronti di Dadi e presentandogli una torta di compleanno fatta a mano. Nel video, Elettra esprime il suo amore per il cavallo con una frase toccante: “Tanti auguri Amore mio, sei il mio tutto”.

La passione di Elettra per i cavalli è profonda e sincera, e ha espresso di non ricordare un momento della sua vita senza di loro. Accanto a Dadi, la cantante ha un altro cavallo, Ermes, e conserva un dolce ricordo di Lolita, una cavalla che ha perso dopo 16 anni di amore e compagnia. Elettra Lamborghini, figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini, è un’ereditiera nota per la sua presenza nel mondo della televisione italiana.

Oltre a Dadi, Elettra è solita condividere momenti di felicità con i suoi animali, inclusi video e foto che mostrano la gioia dei suoi amici a quattro zampe in occasioni festive. Gli animali domestici, come dimostra anche il caso di un cagnolino di nome Fred, apprezzano le celebrazioni a loro dedicate. Attraverso i suoi post, Elettra trasmette l’amore e la gioia che gli animali portano nella vita delle persone.