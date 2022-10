Elettra Lamborghini: ecco come ha reagito alla squalifica di Ginevra al GF Vip

Durante la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip 7 Ginevra ha parlato in più occasioni della lite con Elettra Lamborghini e dell’assenza di qualsiasi rapporto tra loro. Per tutti questi motivi i telespettatori hanno immaginato che la cantante di Pem Pem avrebbe dato una festa dopo aver scoperto della squalifica della sorella. Ma la realtà potrebbe essere un’altra. Oggi Ginevra è stata ospite a Casa Chi ed ha svelato che Elettra Lamborghini in realtà non era affatto felice di averla vista espulsa con un accusa così pesante. Un familiare dell’ex gieffina le avrebbe anche detto che la sorella minore era dispiaciuta di quello che le era accaduto al GF Vip.

“Se mia sorella ha festeggiato la mia espulsione? Allora intanto ti rispondo dicendoti che tante persone pensano che tra noi ci sia una faida in atto, un odio e quasi una goduria se una sta male. No, non è così.

Io penso che anche lei alla fine non provi sentimenti viscerali e negativi per me. Abbiamo sicuramente dei problemi da risolvere tra di noi, ma c’è tanta incomprensione. Il disprezzo che ho sentito negli anni passati sto iniziando a capirlo perché probabilmente ho avuto tante colpe e mi sono comportata in modo errato, entrambe ci siamo comportate in modo un po’ egoista l’un l’altra. Sto capendo tanto di alcuni suoi atteggiamenti e dei miei.

Sono sicura che non ha per niente esultato perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato la sua vicinanza alla mia situazione. Quindi sono contenta di aver aperto uno spiraglio e da lì si può incominciare a lavorare. Sono felice e quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Diciamo che è il lato positivo di quello che è successo. Da qui si può solo partire”.