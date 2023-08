Elettra Lamborghini è svenuta: il video dopo il concerto

Ormai da mesi Elettra Lamborghini sta girando tutta l’Italia con il suo tour estivo. Dopo la data pugliese dello scorso 4 agosto (in cui un fan le ha lanciato una bottiglietta d’acqua), giovedì sera la regina del twerking ha avuto un altro imprevisto. Dopo essersi esibita in Sicilia, sul lungomare di Mazara del Vallo, la cantante ha avuto un piccolo malore dietro le quinte. In alcune sue storie Instagram la Lambo ha detto di essere svenuta appena ha finito di cantare.

“Ho avuto un periodo un po’ complicato. Tutto è successo a settembre dell’anno scorso ed è durato fino a questa primavera. – ha continuato Elettra a Domenica In – Io non voglio mai dire che adesso va tutto bene, perché poi succede qualcosa di diverso. Sono stata molto triste e questa è la verità.

Non voglio usare la parola depressione perché non penso di essere stata depressa. La depressione è una malattia, qualcosa di più grave Sembra ne sia uscita, perché adesso sto bene ed è un periodo sereno. Come mai non stavo bene? Sono una persona che pensa molto e non mi piace per niente dare problemi agli altri. Vivo per mio marito e il mio lavoro. Non faccio male a nessuno, mi considero una buona e quando vedo tanta cattiveria mi rattristo. Non sapevo dove sbattere la testa. Era come se non sapessi le radici di quelle cattiverie. Non riesco nemmeno a vendicarmi. Anche con le persone che sono cattive, cerco di capire il perché delle loro azioni”.