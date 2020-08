Elettra Lamborghini è in trip per Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari: che sia in arrivo una collaborazione tra l’ereditiera e il gruppo bergamasco?

Elettra Lamborghini con i Pinguini Tattici Nucleari: si può fare! È bastato un botta e risposta social per far sognare a tutti i fan dell’ereditiera e del simpatico gruppo bergamasco un duetto destinato a scalare le classifiche. Tutto è cominciato grazie una storia di Miura, che ha scritto: “Non lo so, ma sono in trip da ieri e l’ascolto a ripetizione“, con riferimento a Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari. Tanto è bastato per scatenare la fantasia dei fan dell’ereditiera e del gruppo rivelazione di Sanremo 2020.

Elettra Lamborghini e Pinguini Tattici Nucleari: duetto in arrivo?

Dopo la storia di Elettra, alcuni fan dei Pinguini hanno scelto di chiedere a Riccardo Zanotti, in una sua sessione di question and answer sui social, se fosse possibile un duetto con l’ereditiera. E la risposta del cantante bergamasco è stata la seguente: “Elettra Lamborghini? Fosse per me faremmo un feat anche subito“.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e i Pinguini: a Sanremo

L’artista emiliana e il gruppo lombardo hanno avuto modo di incrociarsi nel 2020 sul palco del Festival di Sanremo. La band ha nell’occasione conquistato il podio con Ringo Starr, mentre Elettra si è accontentata degli ultimi posti con la sua Musica (e il resto scompare).

In quell’occasione si sono conosciuti e a quanto pare anche apprezzati. come testimoniato dalla stessa Lambo nella sua storia, in cui si è mostrata ‘in fissa’ per l’ultimo singolo del gruppo, pubblicato durante il lockdown. E a questo punto i fan sognano un duetto che non sembra poi tanto remoto. Si concretizzerà il prossimo anno, magari in contemporanea con il primo tour nei palazzetti di Zanotti e compagni? Lo scopriremo solo tra qualche tempo.

Di seguito il video di Ridere: