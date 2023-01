Ci sono anche Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba fra gli oltre mille artisti che si sono iscritti a Una Voce Per San Marino per cercare di rappresentare il piccolo stato ai prossimi Eurovision Song Contest.

I mille aspiranti provengono da trentun paesi sparsi per il mondo: Italia, San Marino, Polonia, Germania, Austria, Spagna, Serbia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Finlandia; ma anche Malta, Australia, Svizzera, Bielorussia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Messico, Norvegia, Grecia; Ucraina, Irlanda, Israele, Azerbaigian, Croazia, Macedonia, Romania, Lettonia, Albania e Svezia.

I casting si svolgeranno in questi giorni (dal 2o al 21 gennaio e dal 23 al 29 gennaio) presso l’Auditorium Little Tony a San Marino. Nel corso del mese di febbraio, invece, saranno previste 5 semifinali, 4 derivanti dalle selezioni e 1 di ripescaggio, che termineranno con la finalissima del 25 febbraio dove sarà individuato il vincitore che parteciperà alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba in gara per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest

Luquisha Lubamba, finalista della prima edizione di Drag Race Italia, presenterà la sua canzone lunedì.

Presente anche Elettra Lamborghini, come anticipato da Pipol.

“ESCLUSIVA PIPOL!” – hanno scritto ieri su Instagram – “Elettra Lamborghini, quest’anno tenterà la carta “Festival di San Marino” per accedere alla qualificazione dell’EuroVision Song Contest. La cantante è pronta per conquistare tutti con un pezzo mozzafiato! Siete curiosi di sentirla (nuovamente) cantare e… twerkare sul palco?”.

Quale brano porteranno sul palco non è dato saperlo, ma le due seguiranno le orme di Valerio Scanu, Ivana Spagna, Francesco Monte e Achille Lauro che l’anno scorso hanno tentato la carta San Marino per raggiungere l’Eurovision.

Un fun fact? Luquisha Lubamba durante la prova dello Snatch Game a Drag Race Italia ha imitato proprio Elettra Lamborghini. È come se si fosse chiuso un cerchio.