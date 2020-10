Ginevra Lamborghini il mese scorso ha confessato che non sarebbe stata al matrimonio di sua sorella. Elettra in un’intervista concessa a Chi ha confessato che alla cerimonia c’erano solo le persone che lei desiderava davvero, scatenando così mille rumor sul rapporto con Ginevra.

Adesso a parlare è proprio la sorella minore della cantante di Pem Pem, che a Fan Page ha detto di essere molto diversa da Elettra ed ha anche aggiunto che è normale litigare tra sorelle.

“C’è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l’abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera, è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”.

Catfight confirmed.



“Nei prossimi mesi ne sentirete altre, sicuramente, anche se ho delle cose in saccoccia, sto cercando di sperimentare il più possibile, spero che il prossimo disco faccia un po’ ballare, sculettare.

Mio papà ha sempre voluto che mettessi le zampe in ufficio in azienda fin da subito. Io ero ben contenta, ma allo stesso tempo mi sentivo che non era ancora il tempo, non ero abbastanza matura avevo voglia di emergere in quanto Ginevra, non Ginevra figlia di. Per quanto riguarda la mia famiglia non voglio dire che mi ha tarpato le ali, perché in realtà non sono mai stati contro, semplicemente non mi vedevano lì. Sono una persona che si mette molto in discussione, a volte sembro insicura, in realtà sono molto perfezionista e so precisamente quando è il momento di fare una cosa o l’altra”.