Elettra Lamborghini dopo le lacrime di Ginevra al Grande Fratello Vip: “Vomito”

Elettra Lamborghini in questo istante si trova dentro una grotta (letteralmente!) intenta a festeggiare il suo secondo anniversario con Afrojack, l’uomo che ha sposato nel settembre del 2020. Dopo aver mostrato tutte le foto della grotta e del tavolo apparecchiato, però, ha messo anche una canzone di Fabri Fibra dal titolo “Mal Di Stomaco” in cui il rapper canta:

“Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il mal di stomaco Certi fatti mi danno al vo-vo-vomito Tutti quanti seguitemi Ho voglia di sfogarmi, capitemi Non mi passa il mal di stomaco Certi fatti mi danno il vomito”

Ecco la storia:

Una storia che è stata pubblicata su Instagram un’ora dopo il blocco dedicato a Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip. In tv anche questa sera la vippona ha parlato di lei e del fatto che stia male perché i loro rapporti si sono interrotti dal 2019.

Ginevra pensa al rapporto con sua sorella Elettra… una lontananza che la fa star male. Anche se la vita e la sia avventura vanno avanti, la consapevolezza di non potersi più avvicinare a lei fa soffrire. #GFVIP pic.twitter.com/MI9lB7gmYm

Io non so le cose brutte che potrebbe aver fatto Ginevra per portare Elettra a voler chiudere ogni rapporto, ma queste lacrime sembrano sincere. Spero che le due possano chiarire #GFVip

— BICCY.IT (@BITCHYFit) September 26, 2022