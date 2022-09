Elettra Lamborghini diffida sua sorella Ginevra e il GFVip: ecco cosa è successo

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato su Canale 5 il giorno 19 settembre 2022 e già sta regalando grandi sorprese ai suoi telespettatori. Di recente Ginevra Lamborghini ha ricevuto una diffida da parte di sua sorella Elettra Lamborghini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ginevra Lamborghini è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, All’interno della casa più spiata d’Italia, la gieffina si è lasciata andare a un duro sfogo parlando di sua sorella Elettra Lamborghini e delle incongruenze che hanno portato alla rottura del loro rapporto.

Non solo. Durante la diretta, la ragazza ha deciso di fare anche un appello a sua sorella affermando di aver bisogno di lei. Queste sono state le sue parole:

Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella. […] Come mai ha deciso di chiudere con me? Questa domanda mi è stata posta molte volte: dai miei amici, dai miei conoscenti, dalla mia psicologa. Incoraggio tutti ad andare dallo psicologo per levarsi i pesi dal cuore e parlare delle proprie debolezze. Non dò la colpa ai miei genitori del nostro distacco, non incolpo nessuno. I miei mi hanno consigliato di andare avanti, fanno fatica anche loro inquadrare questo rapporto.

Le dichiarazioni della gieffina non sono passate di certo in osservate ad Elettra Lamborghini la quale ha provveduto immediatamente a contattare il suo avvocato. Quest’ultimo ha inviato un diffida a Ginevra Lamborghini e a tutta la redazione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A comunicarlo alla ragazza è stata la stessa redazione del programma la quale ha reso pubblico l’annuncio anche sulla pagina ufficiale Twitter. Tuttavia, questa è stata la reazione della gieffina: