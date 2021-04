Elettra Lamborghini recentemente ha fatto un bilancio di questa Isola dei Famosi ed ha dato un giudizio su tutti i naufraghi. Quando è stato il turno di Daniela Martani la cantante di Pem Pem ha detto che è un bene che la naufraga sia stata eliminata. L’opinionista di Barbarella non ha presa benissimo e a Superguidatv ha dichiarato di esserci rimasta male per le parole dell’ereditiera.

“Ha detto che è un bene che sono tornata a casa in Italia. Ci sono rimasta un po’ male. Non me l’aspettavo da Elettra Lamborghini. Anche perché siamo unite dalla scelta etica di non mangiare carne. Ovviamente con questo non voglio dire che dovevo per forza esserle simpatica. Forse si è lasciata condizionare anche lei. A me non sembra di aver fatto una brutta figura sull’Isola. Anzi, per come sono di solito sono stata molto tranquilla. Non me l’aspettavo. Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi mi hanno difesa e so che a loro è dispiaciuto che io fossi uscita. Magari più avanti avrò modo di chiarire con Elettra Lamborghini.

Anche se più che lei vorrei parlare di cosa ha detto Selvaggia Lucarelli. Mi ha dato della no-vax e tutti i giornali hanno divulgato quell’informazione. Io non ho mai dichiarato di essere no-vax ma mi sono sempre battuta per la libertà di scelta. Io non avevo neanche la possibilità di replicare e sono sicura che tutto ciò abbia in qualche modo condizionato la mia presenza sull’Isola”.