Chi è stato in vacanza a Londra, Berlino o Amsterdam avrà quasi sicuramente visitato almeno una volta il Madame Tussauds. Tra i corridoi di questi musei delle cere però è difficile incontrare un personaggio italiano (a me viene in mente soltanto Pavarotti), ma dalla prossima primavera le cose cambieranno. Il Madame Tussauds di Amsterdam infatti ha già iniziato a lavorare sulla statua di cera di una cantante contemporanea nostrana, Elettra Lamborghini.

“Vogliamo accontentare tutti i nostri visitatori. Desideriamo che tutte le persone che passeggiano nei nostri saloni riconoscano il più alto numero possibile di statue. Per questo motivo abbiamo pensato ad un vip del vostro paese. Infatti abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano.- ha dichiarato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds Amsterdam – Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, di età media tra i 20 e 25 anni”.

Elettra Lamborghini presenterà la statua a maggio.

Elettra Lamborghini è stata scelta tra i tanti vip italiani perché è molto popolare tra i giovani del nostro paese e la sua fama sta crescendo anche in Olanda. La bella ereditiera infatti ha sposato il produttore olandese Afro Jack e per questo i media internazionali hanno riportato la notizia. Nei mesi scorsi la Lamborghini si è recata ad Amsterdam, dove ha posato per diverse ore per gli scultori , che le hanno preso le misure e scattato centinaia di fotografie. La statua verrà presentata a maggio dalla stessa Elettra Lamborghini e verrà posizionata della sala dedicata alle popstar, dove si trovano già le statue di Britney Spears, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé e Ariana Grande.

Adesso però che si aggiornino e che ci regalino anche una bella statua dell’icona che ha dominato gli ultimi 2 anni…



Elettra sarà la prima artista italiana ad avere una statua al Madame Trussue di Amsterdam AAAAAAAAA — Ser(Epic) #ilmondoènostro (@ferropausini) January 12, 2022

Elettra Lamborghini è la prima Italiana che avrà una statua al madame tussaud e sarà quella con il 🍑 più bello @ElettraLambo 🤣❤ — Kaumudi 🦋 (@Kaumudirenshaw) January 12, 2022