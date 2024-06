Elettra Lamborghini con Dire Fare Baciare si è trasformata nell’idolo dei bambini

Elettra Lamborghini nel corso di questi anni anni ha cambiato numerose vesti: prima è stata l’icona della trasgressione grazie ai programmi di MTV come Super Shore, poi c’è stata la svolta trash fra ospitate da Barbara d’Urso e Gran Hermano Vip, infine abbiamo assistito al debutto nel mondo della musica pop-reggaeton strizzando l’occhio al Festival di Sanremo. Da un paio di anni a questa parte, però, il suo target di riferimento si è piano piano abbassato e ora, con Dire Fare Baciare, possiamo ufficialmente sostenere che è diventata una competitor dei Me Contro Te, di Lucilla e di Carolina Benvenga. Nomi che se non avete un figlio/a/fratello/sorella/nipote di meno di cinque anni probabilmente non avete mai sentito nominare.

Il testo di Dire Fare Baciare è palesemente un brano che avrebbe potuto cantare Carolina Benvenga e il video lo dimostra: bambini ovunque, coreografia semplicissima ad opera di Joey e Rina e numerosi TikToker che parlano di bambini o che sono idoli dei bambini. Dalla mamma Vanessa Blandina ad Aurora Baruto passando per Sara Esposito e Il Rosso Più Bello di TikTok prima che si divertisse a fare live twitch con Fedez.



Elettra Lamborghini, il ritornello di Dire Fare Baciare

“Ci siamo solo io e te olè

Dire, fare o baciare sai già da dove iniziare Ti va di fare un, dos, tres con me?

stasera fammi volare nel blu di queste vacanze italiane O mamma, mamma, mamma mia chiama la polizia c’è troppa nostalgia

o mamma, mamma, mamma mia

tu sei le mie vacanze italiane Che confusione mentre balliamo mi dimentico il tuo nome

e anche il mio”.

Notate troppe differenze?