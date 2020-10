L’ex di Tommaso Zorzi come già sappiamo – e come lui ha implicitamente ammesso – ha inscenato una falsa aggressione omofoba colpendosi la faccia con un surgelato per farsi venire un ematoma.

La farsa è giunta alle orecchie di Dayane Mello che l’ha confessato a Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, attribuendo il gossip a Soleil Sorge che – in diretta da Barbara d’Urso – non ha potuto far altro che confermare.

Mister Surgelato a questo punto è stato letteralmente smascherato e massacrato da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso ed oggi pomeriggio lui si è sfogato sui social additando Soleil Sorge di averlo “venduto”.

Le parole ovviamente hanno scatenato una reazione da parte di Soleil che ha ricordato come sono andate le cose ed il suo punto di vista.

“Ho visto le storie di M***o e si sta arrampicando sugli specchi. A chi mi colpevolizza dico che non sono io la carnefice in questa storia. Io ero in tv per parlare della mai vita e Dayane Mello ha tirato fuori questa storia al GF. Io in diretta secondo voi dovevo coprirlo e alimentare così il suo teatrino? Questa non è la mia etica. Sono schifata dal comportamento di un “amico”, ma per me questi non sono amici. Mi fa schifo il suo atteggiamento che cerca di ribaltare questa storia su di me. L’unico colpevole è lui e dovrebbe vergognarsi. Se parliamo di interessi economici e visibilità vorrei ricordare che tutto questo lui l’ha fatto proprio per queste cose. Lui non vedeva l’ora di andare dalla d’Urso e non aspettava altro che tornarci se non fosse stato per la sua agente che l’ha frenato. Lui addirittura si stava lamentando che non lo stessero pagando abbastanza per andare in televisione e che ci sarebbe andato solo per una certa cifra. Ma di cosa stiamo parlando?!”