Dopo le polemiche per il mancato distanziamento durante un suo live a Gallipoli, Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare i concerti previsti questa estate.

Elettra Lamborghini fa marcia indietro e cancella tutti i concerti previsti in questa estate 2020. L’ereditiera era finita al centro delle polemiche dopo un suo live il 14 agosto al Praja di Gallipoli, il locale già al centro del dibattito per un evento di Bob Sinclar poche settimane prima. Nell’occasione, la folla accorsa per ballare sulla sua musica non ha saputo mantenere il distanziamento sociale. Così, la cantante di Musica (e il resto scompare) ha preso la decisione più dolorosa, ma forse più saggia: per il momento basta concerti,

Elettra Lamborghini cancella i concerti

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid“, ha scritto l’ereditiera nelle storie di Instagram e su Twitter, aggiungendo: “Riconosco che non è il momento, ci è stata data l’opportunità, vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti“. Questo il suo tweet:

Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non é il momento… ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti ❤️🙏🏽 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) August 16, 2020

Una decisione importante che arriva a due giorni dalle polemiche per il suo concerto al Praja di Gallipoli, una delle discoteche più frequentate del Salento. In occasione del suo live è stato impossibile evitare gli assembramenti, e a quanto pare l’artista non ha apprezzato anche il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, specialmente in un momento in cui la curva dei contagi è tornata a salire.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e l’emergenza Coronavirus

Già nei mesi più bui della pandemia, in pieno lockdown, Miura era stata tra le più attive nel cercare di sensibilizzare i suoi follower più giovani e molti suoi coetanei a utilizzare la mascherina e a rimanere più possibile in casa per evitare di peggiorare la situazione. Sempre in Puglia, poi, nel mese di luglio aveva creato scalpore per gli assembramenti di suoi fan alla ricerca di un selfie. Una situazione che le aveva creato non pochi imbarazzi, portandola nuovamente al centro di una polemica di cui è stata finora sempre protagonista suo malgrado. Riuscirà con la scelta di cancellare gli eventi a dare un segnale forte a chi ancora crede sia possibile continuare a vivere come se il Covid non sia mai esistito?