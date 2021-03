Elettra Lamborghini dallo scorso 7 marzo risulta essere positiva al Covid-19 e nonostante siano passati 13 giorni, la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi non riesce a “negativizzarsi” nonostante stia bene e non abbia nessun sintomo.

Ieri Elettra aveva pure eseguito in maniera privata un tampone rapido, che è risultato negativo, ma quando ha sostenuto quello molecolare dell’ASL è risultata essere ancora positiva, seppur con una carica virale molto bassa.

“Non ci sono buone notizie dal mio referto purtroppo. Mamma mia che sfiga. Sono così triste che non ho parole… vorrei un abbraccio, manco quello…”.

Elettra Lamborghini, che lunedì avrebbe voluto essere in studio per la terza puntata de L’Isola dei Famosi, è così costretta a rimandare il suo debutto in studio a giovedì 25 marzo (se non addirittura la settimana successiva).

“Non ho nessun sintomo. Da giorni continuo a prendere mille pastiglie per prevenzione. Ho fatto pure un tampone rapido che è risultato negativo per vedere come fossi messa. Pensavo oggi sarei stata negativa. Ero così contenta…”.

In questi 13 giorni di quarantena e totale isolamento, Elettra Lamborghini ha subìto pure un lutto dato che è venuto a mancare il suo cagnolino Roy, apparso anche nella prima puntata de L’Isola dei Famosi.

Elettra Lamborghini ancora positiva al Covid-19

Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti… e ho preso il Covid ❤️🦠😷 😅😅😅😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/NmvyY0NDZq — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 11, 2021