Elettra Lamborghini al centro di una nuova polemica, lei interviene: “Sono stata fraintesa”

Elettra Lamborghini ha un chiaro problema con le interviste perché spesso le sue risposte vengono fraintese. A Belve da Francesca Fagnani – onde evitare polemiche – avrebbe addirittura chiesto la rimozione di alcune risposte, mentre a Vanity Fair ha parlato di soldi facendo una gaffe.

“Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così” – ha esordito Elettra Lamborghini pensando ai bei tempi di quando era piccola – “Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce”.

Ed è qua che scatta il fraintendimento. A domanda diretta “e chi ci riesce?”, Elettra Lamborghini ha infatti risposto:

La cantante ha poi continuato:

“Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: “Ma che mi frega?”. Cosa insegnerei ai miei figli sul denaro? Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”.