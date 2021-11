Elettra Lamborghini, A mezzanotte: il nuovo singolo dell’ereditiera è il suo primo brano dedicato al periodo natalizio.

Jingle Bells? White Christmas? All I Want for Christmas is You? Cose vecchie! La canzone del Natale 2021 ce la regala Elettra Lamborghini. L’ereditiera ha scelto di fare un regalo in anticipo a tutti i suoi fan: è in arrivo il suo primo brano dedicato al Natale. Un instant classic che riscalda l’atmosfera nel periodo delle feste e che si promette di farci ballare anche durante il cenone. S’intitola A mezzanotte (Christmas Song) ed è in arrivo già tra pochi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini



Elettra Lamborghini, A mezzanotte (Christmas Song): il nuovo singolo

Chi lo ha detto che a Natale non ci si possa scatenare con qualche pezzo più leggero e ballabile rispetto alle classiche canzoni delle feste? Elettra ha scelto di rendere il nostro Natale 2021 decisamente più caliente e, a distanza di qualche mese dal successo di Pistolero, il suo tormentone estivo da oltre 50 milioni di stream e tre dischi di platino, ha annunciato l’arrivo di una nuova canzone natalizia. Con campanelle e tutti i cliché tipici del genere, ma anche con il suo stile immancabile. L’appuntamento è per il 3 dicembre. Questo il post con l’annuncio:

Elettra Lamborghini sensuale anche a Natale

“Io le palle di Natale le ho già pronte“, ha scritto in un post qualche giorno fa l’ereiditera più amata d’Italia, mostrando un’altra foto del suo décolleté esplosivo in un abito completamente rosso. Più sexy che mai, la cantante di Musica (e il resto scompare), che ha da poco dato il benvenuto alla cagnolina Lea, nuova arrivata nella sua famiglia, continua a regalare ai fan scatti da urlo. Ma non dimentica la sua professione nel mondo della musica, e quest’anno ha scelto di diventare la risposta italiana a Mariah Carey. Il risultato? Lo scopriremo solo tra qualche giorno.