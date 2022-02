Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere l’ospite di punta della prima puntata della nuova stagione di Belve. “Sarebbe dovuta essere”, appunto, e non “sarà” perché alla fine – dopo un braccio di ferro fra il suo agente e la produzione del programma – la Rai ha deciso di annullare tutto.

A distanza di giorni dalla registrazione della puntata ed a poche ore dal ritorno in tv, il manager di Elettra Lamborghini avrebbe chiesto anzitempo il video dell’intervista e la possibilità di censurare alcune domande. Nel dettaglio, come riportato da Dagospia, la cantante avrebbe voluto estromettere delle domande (e di conseguenza delle sue risposte) sulla sua sessualità.

Il braccio di ferro fra Elettra Lamborghini e Belve alla fine l’ha vinto la cantante, dato che la Rai ha deciso di annullare tutto e non mandare in onda quell’intervista, nonostante la regolare liberatoria firmata.

Intervistata da TvBlog Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, ha così commentato questa notizia.

E ancora:

“La regola di ingaggio è: io non ti do le domande prima, neanche se mi ammazzi. Per un principio giornalistico, ma anche perché il programma si base sulle reazioni autentiche dell’intervistato. Purtroppo gli ospiti li abbiamo abituati ad essere viziati. Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda. Preferisco che l’intervista non vada in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”