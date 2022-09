Elettra, il video girato da Ginevra che la danneggerebbe esiste? Lei si espone

Elettra Lamborghini non vuole più parlare con Ginevra e questo, purtroppo, è l’unica cosa che sappiamo. Cosa abbia spinto la cantante a prendere le distanze da sua sorella non ci è dato saperlo, anche se le ipotesi sono molteplici.

Giovanni Ciacci ha parlato di problemi legati al management (con Ginevra che si sarebbe affidata allo stesso team con cui Elettra in passato ha avuto dei problemi); mentre Giaele De Donà ha tirato fuori un presunto video privato girato da Ginevra che danneggerebbe la sorellina.

“Giaele mi ha detto ‘delle mie amiche in comune con Elettra mi son venute a dire perché voi due non vi parlate; in realtà tu l’hai minacciata dopo averle fatto un video di nascosto, le hai detto che lo avresti venduto ad una testata giornalistica per s*uttanarla’.”.

Una storia che Ginevra in casa non ha mai smentito, ma che ha fatto passare per irreale. “Le tue amiche non mi conoscono e tu non conosci lei, se avessi voluto s*uttanarla l’avrei già fatto non credi?“.

Elettra Lamborghini e quel like su Twitter

Il racconto è stato commentato anche dai fan della trasmissione su Twitter ed un utente ha scritto: “Io dico SE questa storia che Ginevra abbia registrato un video ad Elettra e poi l’abbia minacciata di venderlo a giornalisti FOSSE vero, COMPRENDO PIENAMENTE LA DIFFIDA E L’ALLONTANAMENTO DI ELETTRA. #teamelettra #gfvip“.

Tweet a cui la stessa Lamborghini in persona ha piazzato un bel like.

FIRST REACTION SCHOCK!

Che sia questo, quindi, il vero motivo dell’allontanamento fra le due?

se io dico SE questa storia che Ginevra abbia registrato un video ad Elettra e poi l’abbia minacciata di venderlo a giornalisti FOSSE vero, COMPRENDO PIENAMENTE LA DIFFIDA E L’ALLONTANAMENTO DI ELETTRA. #teamelettra #gfvip — Annabel (@Annabel95401882) September 27, 2022