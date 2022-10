Elettra e Rocco Hunt commentano la loro imitazione a Tale e Quale

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli show; il duo dopo aver imitato Blanco e Mahmood e RuPaul e Elton John è tornato alla carica con una hit della scorsa estate. I due comici ieri sera a Tale e Quale Show hanno vestito i panni di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt ed hanno “cantato” Caramello.

Ovviamente l’esibizione è stata un completo disastro, così orrenda da fare il giro e diventare meravigliosa (certamente quella che ci ricorderemo di più di questa puntata).

Malgy non ha perso l’occasione per massacrare i due concorrenti: “Questa è una delle pagine più brutte della televisione italiana. Mai visto qualcosa di così, c’è un aggettivo terribile ma non lo posso usare. Amore siete orrendi tutti e due. Veramente io sono sconvolTo. Ditemi voi, ogni venerdì io vengo con tanta allegria e Carlo Conti mi castiga con questi due. Sì arrivo qui tutto felice e poi invece torno in hotel con l’ansia dopo averli visti. Ma ditemi voi se è possibile una cosa del genere“.

Cirilli e Paolantoni: c’è chi ride e chi mente! 🤣

Rivedi l’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che interpretano Elettra Lamborghini e Rocco Hunt qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow pic.twitter.com/OAGwHSnNyT — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

La reazione di Elettra Lamborghini e Rocco Hunt.

Da casa Elettra si è goduta l’esibizione di Cirilli e Paolantoni ed ha commentato prima in un video e poi su Twitter: “Complimenti ragazzi, la prossima volta facciamo un bel duetto insieme e ci chiamiamo I Lamborghinis! Cirilli col passo di samba mi ha uccisa. Comunque finalmente ho trovato una controfigura che giuoie“.

Anche Rocco Hunt ha seguito Tale e Quale Show e in una storia Instagram ha commentato: “Oddio ma state vedendo? Questo sono un misto tra me e Nello Taver è sì“.