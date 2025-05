Elettore del Papa: Meraviglia, Calore e Applausi in Piazza San Pietro

Elezione Papa Prevost: in Piazza San Pietro, 150.000 persone hanno festeggiato la fumata bianca per il primo Papa statunitense, Robert Francis Prevost. La città di Roma è rimasta sorpresa e colpita dall’evento, mostrando grande calore e entusiasmo. La gente ha applaudito, unendosi in un momento di gioia collettiva. L’evento ha segnato una nuova era nella storia della Chiesa, sottolineando l’importanza di questa elezione. La piazza, affollata e vibrante, ha rappresentato un simbolo di unità e speranza tra i fedeli, mentre il mondo osservava con interesse l’elezione di Prevost.