Elettorato in Bassa Veronese: la sfida di Marco Franzoni

Da stranotizie
La Bassa Veronese chiede attenzione e rappresentanza. Questa mattina è iniziata ufficialmente la campagna elettorale di Marco Franzoni, sindaco di Cerea e candidato al Consiglio regionale del Veneto. Durante un incontro a Cerea, Franzoni ha condiviso il palcoscenico con il candidato presidente Alberto Stefani e numerosi sostenitori. Con lo slogan “La Bassa a testa alta”, Franzoni ha evidenziato l’importanza di restituire centralità alla Pianura Veronese, spesso percepita come periferia. Ha ringraziato Stefani e la Lega per il supporto in vista delle prossime elezioni regionali.

Stefani ha colto l’occasione per presentare alcune priorità del programma: sociale, giovani, infrastrutture, energia e innovazione. Ha sottolineato come Franzoni, nel suo ruolo di sindaco, abbia dimostrato di essere in sintonia con i cittadini e di dare importanza alle loro esigenze. Ha anche affermato che il programma è stato sviluppato insieme alla comunità attraverso incontri diretti.

Franzoni stesso ha commentato l’incontro, definendolo un approccio innovativo caratterizzato da idee chiare e concrete, senza attacchi. Ha confermato che i punti programmatici rispondono alle aspettative della Bassa Veronese, proponendo un Veneto che mantiene solidi valori ma è aperto alle sfide future.

Nei giorni scorsi, Franzoni ha lanciato “La voce della Bassa”, un questionario per raccogliere idee e priorità dai cittadini. Alcuni punti salienti della sua candidatura emergono da questo confronto, tra cui l’importanza di una sanità di prossimità, strade sicure e una mobilità integrata. Nei prossimi giorni presenterà i risultati di questo lavoro, sottolineando l’intento di portare in Regione la voce e il concreto impegno per la Bassa Veronese.

