Eleonora Riso: dal trionfo di Masterchef Italia 13 al rifiuto dei grandi chef

Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef Italia 13, torna in TV per la penultima puntata di Masterchef Italia 14, in onda il 20 febbraio su Sky. Dopo il successo del programma, Eleonora ha lamentato la mancanza di chiamate dai chef televisivi, esprimendo le sue frustrazioni sulla vita reale post-talent. Nonostante la sua popolarità, ha dichiarato che la sua formazione non è paragonabile a quella dei professionisti e ha ricevuto solo proposte da ristoratori più anziani con attività piccole.

Oggi, Eleonora tiene masterclass nei circoli Arci della Toscana, trovando soddisfazione sia personale che professionale. Ha precisato che non vive male il fatto di non essere coinvolta nel mondo professionale degli chef del programma, e ha aggiunto: “Lo so che ho vinto un programma di cucina amatoriale.” Nonostante l’assenza di una carriera televisiva brillante, Eleonora continua a nutrire la sua passione per la cucina, che è più forte delle critiche ricevute online. Riguardo alla sua vita privata, ha parlato del suo rapporto con Niccolò Califano, ex concorrente di Masterchef, con il quale c’è stata una breve storia. Entrambi, pur volendosi bene, non sono riusciti a trovare il tempo per lavorare insieme.

Eleonora ha rivelato che le critiche degli haters l’hanno fatta sentire giù di morale, tanto da pensare di abbandonare la cucina. Tuttavia, il suo amore per la gastronomia ha prevalso, permettendole di continuare a organizzare eventi culinari nei circoli locali.