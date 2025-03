Eleonora Giorni, la famiglia dell’attrice prende una decisione molto importante in questi giorni difficili

Eleonora Giorgi, attrice italiana, sta affrontando con coraggio una grave malattia al pancreas, diagnosticata nell’ottobre 2023. Negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute si sono aggravate e attualmente è ricoverata in una clinica a Roma. Il figlio Andrea Rizzoli ha dichiarato in un’intervista che, sebbene la situazione sia difficile, la madre è cosciente e cerca di vivere serenamente i suoi ultimi momenti.

In questo periodo complicato, la famiglia e gli amici le sono accanto, dimostrando grande affetto e supporto. Nonostante la gravità della malattia, Eleonora ha mantenuto un atteggiamento positivo, affermando il suo messaggio di speranza e coraggio, che ha ispirato anche i suoi cari. La situazione è stata commentata anche dalla nuora Clizia Incorvaia, che ha condiviso le difficoltà lavorative e l’importanza di portare leggerezza, in linea con gli insegnamenti di Eleonora.

Il ricovero dell’attrice ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan, che la seguono con affetto da anni. I figli Andrea e Paolo, però, hanno scelto di mantenere un profilo basso e non rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla malattia della madre, un silenzio che non è passato inosservato. Nonostante la sua condizione, Eleonora è stata attiva in televisione fino a poco tempo fa, ma la sua salute ha costretto a un cambio radicale.

Andrea ha descritto la situazione con affetto e realismo, enfatizzando l’importanza di affrontarla con serenità. La comunità artistica continua a mostrare sostegno, sperando in un miglioramento delle sue condizioni, evidenziando la resilienza e la determinazione di Eleonora in questo difficile percorso.