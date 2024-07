Eleonora Giorgi sulla malattia: “Potrei avere sei mesi di vita o più, ma posso permettermi di andarmene”

Dopo aver rivelato del tumore al pancreas in una puntata di Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi si è sottoposta a diverse cure e cicli di chemio.

A diversi mesi dall’annuncio, il mese scorso a Estate in Diretta l’attrice ha spiegato che adesso dovrà fare altre chemio e che si sta preparando anche a perdere i capelli: “Non è un grosso problema. Come vedi mi sono fatta bionda. Sono andata dalla parrucchiera e le ho detto ‘fammi bionda, che i capelli se cadranno, dovranno cadere biondi’. Come stoi reagendo? Sfido quotidianamente il male che ho dentro. Questo tipo di tumore è forte e tremendo, lui sta dentro al sangue e viaggia, si va a seminare. Per questo ho anche dovuto cambiare chemio. Adesso ammetto di essere un po’ fragile e ho anche dei momenti dove sono molto debole. Certo che potrei andarmene, tutti abbiamo una data di scadenza. Poi è ovvio che la cosa mi destabilizza un po’ se penso ai miei figli e nipoti“.

Eleonora Giorgi: “Potrei avere mesi di vita o più, ma ho avuto una vita piena”.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eleonora ha spiegato che dopo l’operazione alla quale si è sottoposta poco tempo fa, potrebbero restarle sei mesi o anni, ma che lei sente di aver avuto una vita piena di avventure e che quindi non si dispera.

“Ho chiesto di non avere nessuna pietà e mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo: potrei vivere sei mesi dopo l’operazione o magari cinque anni o addirittura di più. L’intervento che ho fatto alla fine di marzo è andato bene, anche se il cancro non è sconfitto. Però era nella coda del pancreas, fosse stato alla testa sarebbe stato più grave, perché avrebbe intaccato organi come i reni e il fegato. Sto continuando a fare la chemioterapia e a fine agosto farò la visita di controllo Mi ha fatto molto pensare ai cicli della vita. Se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata. Invece tutto sommato sono una vecchia che ha avuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore”.