Eleonora Giorgi su Elodie: “Volgare, mi ha umiliata”

Non solo la polemica di Chiara Ferragni, ieri a Pomeriggio 5 si sono occupati anche della replica di Elodie alle frasi pesanti di Gino Paoli. In studio Anna Pettinelli ha preso le parti della cantante di A Fari Spenti, mentre Eleonora Giorgi ha parlato di volgarità in merito a certe esibizioni di Elodie.

Eleonora Giorgi e Anna Pettinelli distanti su Elodie.

La Pettinelli ha giustamente sottolineato come il corpo sia uno strumento per un’artista come Elodie: “Ricordiamoci che il corpo per un’artista che balla e canta è comunque una forma di espressione. Adesso per uno spacco si fa la polemica. Però vi ricordate l’ombelico di Raffaella Carrà? Erano altri tempi, ma anche lei usava il suo corpo, il modo di ancheggiare e ballare. Nessuno ha mai pensato male. E adesso dobbiamo attaccare una ragazza che è un’artista, che balla e canta bene, ha talento e riempie gli stadi e dire che è discinta? Io poi non la trovo mai volgare“.

Eleonora Giorgia ha subito replicato: “Io invece sì! Mi ha umiliata addirittura vederla dimenarsi senza vestiti non so dove in televisione. Perché è una grande artista, una brava cantante, una donna importante e bella. Però è così antico far finta che mostrare una gamba sia come mostrare altro. Non è così il corpo! Ci sono delle allusioni. Parliamo tanto di patriarcato, ma la vogliamo far finita di alludere a certe cose?! Io non sento il bisogno oggi nel 2023 di dimenarsi di fisici femminili, quando poi c’è un contenuto straordinario di potenza musicale e artistica. Non serve è un in più“.

In realtà qui di antico c’è solo il ragionamento fatto da Eleonora Giorgi. Elodie fa (bene) quello che da decenni le più famose e importanti popstar fanno all’estero, dove queste polemiche sono state superate già negli anni 80/90.

Per fortuna Cesara Buonamici ha centrato un altro punto importante, come le stesse esibizioni del corpo maschile facciano molto meno rumore: “Anche i Maneskin fanno la stessa cosa. Damiano mostra tante parti del corpo e le esibisce. Lo fanno anche i maschi. Poi lei è bellissima ed ha una fisicità straordinaria“.