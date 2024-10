Eleonora Giorgi parla del suo funerale e del tempo che le rimane

Eleonora Giorgi ha condiviso la sua esperienza con il tumore in un’intervista a Vanity Fair, parlando apertamente delle emozioni e delle riflessioni che accompagnano questa fase della sua vita. L’attrice ha espresso la sua volontà di trascorrere il tempo rimanente con qualità, circondata dalle persone che ama, piuttosto che concentrarsi sulla durata della sua vita. Ha affermato: “Il tempo che resta è vita. Non è importante il quanto, ma il come”, sottolineando che quando ha ricevuto la diagnosi ha preferito non sottoporsi a cure che potessero ridurre la qualità dei suoi momenti con i suoi cari.

La Giorgi ha toccato anche il tema di come spiegare la sua situazione al nipotino. Ha espresso la preoccupazione per come il bambino reagirà alla sua assenza e ha suggerito che, se dovesse andarsene, potrebbe essere più semplice dire che è diventata un angelo che lo proteggerà. Ha rivelato la sua filosofia riguardo alla vita e alla morte, affermando di voler lasciare un ricordo positivo per il nipote, evitando di fargli vivere la sofferenza legata alla malattia.

Con un tocco di ironia, ha anche parlato dei dettagli legati al suo funerale, definendo il desiderio di avere un servizio di alta qualità. Ha persino indicato le canzoni che vorrebbe siano suonate per l’occasione, come “A Whiter Shade of Pale” e “Wish You Were Here”, esprimendo un desiderio di lasciare un’impronta personale anche in quel momento. Eleonora ha spiegato che, nonostante la gravità della situazione, desidera mantenere una certa leggerezza e un controllo sui propri desideri.

Infine, ha sottolineato come, per lei, il momento della morte non sia l’unico aspetto importante, ma è il modo in cui vive fino ad allora che conta. “Voglio una uscita di scena in ordine”, ha affermato, sperando di poter godere di ogni istante con i suoi cari, evitando di essere ridotta a condizioni che le impedirebbero di godere della vita. La rotta da seguire per Eleonora è chiara: vivere intensamente il presente e circondarsi dell’amore della famiglia.