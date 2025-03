Eleonora Giorgi: L’ultimo saluto del figlio Paolo ai funerali

Grande commozione ai funerali di Eleonora Giorgi, svoltisi a Roma il 5 marzo. Suo figlio, Paolo Ciavarro, ha ricordato l’attrice, scomparsa due giorni prima per un tumore al pancreas. “L’abbiamo restituita al pubblico, non mi aspettavo tutto questo. Mi sento di dire solo grazie”, ha dichiarato emozionato.

La cerimonia ha avuto luogo nella Chiesa degli Artisti, con Paolo che ha riflettuto sui mesi trascorsi insieme alla madre e alla famiglia, quando già si era compresa la gravità della malattia. “Guardo il cielo e so che è lì, veglia su mio figlio,” ha aggiunto, evidenziando come Eleonora abbia ispirato e aiutato altre persone durante la sua lotta contro il cancro.

Una vasta folla si è radunata in Piazza del Popolo, con il feretro che è arrivato sulle note di “Wish you were here” dei Pink Floyd, scelto dalla stessa Giorgi. La funzione è stata celebrata dal vescovo Antonio Staglianò e ha visto la presenza di familiari, tra cui i due figli e l’ex marito. Paolo ha condiviso come, nonostante i momenti difficili, la madre avesse sempre cercato di sdrammatizzare, rendendo più facile per lui e suo fratello starle accanto.

Commentando la sua perdita, Paolo ha affermato: “Il dolore vivrà in me per tanto tempo. I due anni trascorsi con lei sono stati i più belli della mia vita.” Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverata per le conseguenze della malattia.