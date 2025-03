Eleonora Giorgi: L’Ultimo Desiderio e il Tenero Addio al Nipote

L’attrice Eleonora Giorgi ha comunicato i suoi desideri per i funerali a un’amica, specificando anche un messaggio per il nipote Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La Giorgi, durante un’intervista a Vanity Fair, ha parlato con lucidità della morte e del suo addio, esprimendo l’importanza dei suoi amici durante la malattia. Ha citato amiche care come Patty Pravo e Barbara Palombelli, definendole fondamentali nel suo percorso. In merito alla cerimonia funebre, ha confidato di aver chiesto a un’amica, Nicoletta Ercole, di organizzarla, con l’intenzione di inserire le canzoni “Wish You Were Here” dei Pink Floyd e “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum.

Un aspetto toccante del suo messaggio era rivolto al nipote, cui ha chiesto di non essere informato della sua morte. Preferiva che gli dicessero che era “diventata un angelo”, per mantenere la spensieratezza del loro legame. Gabriele, secondo Eleonora, era una “medicina vivente” per lei, capace di farla sentire meglio nonostante la malattia. Infine, le sue ultime parole, pubblicate anche sul Corriere della Sera, hanno riassunto il suo spirito: “Ogni giorno è un regalo” e “La mia anima è pronta”. I funerali dell’attrice si svolgeranno probabilmente mercoledì prossimo presso la Chiesa degli Artisti a Roma, evocando un forte senso di commozione nel mondo dello spettacolo.