Eleonora Giorgi, l’omaggio dei grandi del piccolo schermo, della musica e del cinema

Questa mattina Eleonora Giorgi è stata ricordata in modo affettuoso da molte persone attraverso video e social. I tributi sono stati trasmessi su Tg1, durante Mattino 5 con Federica Panicucci, e in altri programmi come Forum, La Volta Buona, Pomeriggio 5 e Grande Fratello Vip. Purtroppo, Eleonora si è spenta dopo una lunga malattia causata da un tumore al pancreas, che si era diffuso anche al cervello. Nonostante le difficoltà, ha sempre mostrato grande forza d’animo, condividendo la sua battaglia con coraggio.

Numerosi volti noti della televisione, della musica e del cinema hanno reso omaggio all’attrice. Simona Ventura ha espresso il suo dispiacere dicendo di aver avuto la fortuna di conoscerla e di considerarla un esempio di forza. Anche Fulvio Abbate ha condiviso il suo affetto, mentre Myrta Merlino ha descritto Eleonora come un incontro straordinario, rivelando la profondità del loro legame. Caterina Balivo ha ricordato momenti preziosi trascorsi insieme, esprimendo solidarietà alla famiglia dell’attrice.

Inoltre, altri colleghi come Tiromancino e Barbara d’Urso hanno condiviso parole di affetto e nostalgia, sottolineando la dolcezza e l’impatto che Eleonora ha lasciato nella loro vita e nella cultura italiana. La sua morte ha suscitato una forte reazione emotiva tra i suoi fan e i suoi colleghi, consolidando il suo status di icona del cinema italiano.