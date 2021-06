Il nome di Eleonora Giorgi viene quasi sempre accostato a quello di Massimo Ciavarro, padre di Paolo, ma l’attrice è stata sposata anche con Angelo Rizzoli, dal quale ha avuto Andrea. Proprio di Angelo Rizzoli ieri sera si è parlato a Belve, l’interessante programma di Rai Due.

Francesca Fagnani ha chiesto a Melania De Nichilo Rizzoli della prima moglie del suo defunto marito e la risposta ha spiazzato tutti: “Non conosco la signora, non ci parliamo e non ci vediamo. Anche perché mio marito ha ottenuto l’annullamento di quel matrimonio, che l’ha cancellato. Lui ha ritenuto il suo comportamento non idoneo e non giusto. In realtà io non l’ho mai incontrata sul serio. Comunque lui prima di morire mi confessò che non l’avrebbe voluta al suo funerale. Mi disse ‘se dovessi morire ricorda che non la voglio in chiesa’. Non l’avevo mai detto prima. Lei però si è presentata. Io non ho fatto nulla per impedirlo. Come mai è venuta? Ma sa, che vuole che le dica, le persone dello spettacolo fanno di tutto per stare sotto le telecamere e fare notizia“.

Possiamo dire tutto alla Rizzoli, ma non che non sia onesta e senza peli sulla lingua.

Melania Rizzoli: “Mio marito mi disse che al suo funerale non avrebbe voluto Eleonora Giorgi. Lei invece si presentò. Ma sa, le persone dello spettacolo fanno di tutto per stare sotto le telecamere”.#Belve — Francesco Canino (@fraversion) June 18, 2021

La Rizzoli ha il giusto approccio di come bisognerebbe affrontare l’intervista a #belve Non sapevo praticamente nulla di lei, invece é un personaggio super interessante e ne sta uscendo molto bene. — N. Palak (@NicolaPalakk) June 18, 2021

Melania Rizzoli, le dichiarazioni su Eleonora Giorgi del 2016.

“Ho letto l’intervista di Eleonora Giorgi con interesse. Vi cercavo delle verità e ne ho trovata soltanto una stupefacente, l’eroina. Mio marito Angelo Rizzoli contribuì a liberare la sua ex moglie dall’eroina. Ricevendo poi in cambio un abbandono mentre egli era ingiustamente carcerato. Questo è quello che è successo. Non posso esprimere un giudizio personale. Questo perché in 25 anni con mio marito non l’ho mai conosciuta. Poiché lui non volle più incontrarla per il resto (non breve) dei suoi giorni”.