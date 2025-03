Eleonora Giorgi: La Tragica Fine dopo i Trattamenti Sperimentali

Eleonora Giorgi, attrice di 71 anni, è deceduta dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato nel 2023. Durante il suo percorso, aveva cercato diverse terapie, incluso un programma sperimentale presso l’Istituto del Pancreas del Policlinico di Borgo Roma a Verona, rinomato per la sua ricerca e cura di questa malattia aggressiva. Nel maggio 2024, Giorgi aveva condiviso la sua speranza di accedere a questo programma innovativo, che utilizza mappe genetiche per studiare e combattere il cancro.

Nonostante avesse già subito interventi chirurgici e chemioterapia, le sue condizioni di salute si erano rapidamente deteriorate. Secondo quanto dichiarato dal professor Davide Melisi, specialista del centro, Giorgi aveva partecipato a tre o quattro sedute di immunoterapia, ma purtroppo non erano state efficaci, in quanto il suo stato era troppo compromesso per tollerare il trattamento. “È importante che le sperimentazioni vengano avviate precocemente, poiché in fasi avanzate della malattia la loro efficacia diminuisce”, ha spiegato Melisi.

L’Istituto del Pancreas, attivo da oltre 40 anni, è un centro di riferimento internazionale per la cura e la ricerca delle patologie pancreatiche, effettuando circa 500 interventi chirurgici all’anno e accogliendo numerosi pazienti. I funerali di Eleonora Giorgi si sono tenuti il 5 marzo alla Chiesa degli Artisti a Roma, dove la sua prematura scomparsa ha suscitato tributi e ricordi da parte di colleghi del mondo dello spettacolo.