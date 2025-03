Eleonora Giorgi è morta, l’annuncio della famiglia.

Il 24 novembre 2023, Eleonora Giorgi ha rivelato in diretta a Pomeriggio 5 di avere un cancro al pancreas, esprimendo la necessità dell’affetto del pubblico, considerato come una famiglia allargata. Nonostante un anno e mezzo di cure e nuove terapie, le condizioni non sono migliorate. In diverse occasioni a Verissimo, l’attrice ha annunciato di avere metastasi e ha iniziato a prepararsi per un addio. Recentemente, Barbara Palombelli ha espresso preoccupazione per la sua salute, e oggi la famiglia ha confermato la sua scomparsa all’età di 71 anni, comunicando che è volata via serena, circondata dall’amore dei suoi figli.

Il figlio, Andrea Rizzoli, ha parlato della serenità di sua madre, evidenziando che ha vissuto pienamente fino alla fine e ha condiviso momenti di gioia con la famiglia durante il periodo delle cure. Andrea ha affermato che lei non ha rammarichi e ha fatto fronte alla malattia con coraggio, decidendo di affrontare l’addio con dignità. Ha condiviso che lui e il resto della famiglia hanno voluto accompagnarla in questo percorso per restituirle tutto l’amore che ha dato loro. Eleonora Giorgi ha affrontato la malattia con grande forza, desiderando che la sua storia possa servire da esempio per altri.

L’attrice sarà sempre ricordata per il suo coraggio e la sua autenticità, avendo scelto di condividere la sua lotta con il pubblico, cercando di dare un senso al suo viaggio e di aiutare gli altri attraverso la sua esperienza.