Eleonora Daniele sconvolta in diretta da Lorenzo Tano: “Lucrezia chiarisci ti prego”

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando questa settimana sono stati ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane. La conduttrice ha cercato di capire se i due ragazzi fossero una coppia, non solo sulla pista di Ballando con le Stelle, ma anche fuori. Il figlio di Rocco Siffredi – come sempre – non si è sbilanciato troppo, ma ha fatto intendere che tra lui e la ballerina c’è del tenero.

“Se sono fidanzato o no con lei? Ci stiamo arrivando. Dobbiamo ancora capirlo bene diciamo. Posso fare una confessione: stiamo bene insieme. Questo è già molto ed è anche importante”.

@LandoLucrezia #storieitaliane Ma quanto è raggiante Lucrezia. Lo scorso anno quel sorriso così bello era spento. Felice che Lorenzo la renda felice. pic.twitter.com/v2VwFZkr3b — RiccardoL (@ricckardsummer) November 27, 2023

Eleonora Daniele spiazzata da Tano: “Oddio Lucrezia chiarisci ti prego”.

La presentatrice Rai ha anche chiesto al suo ospite se il feeling tra due persone può aiutare a ballare meglio e lui ha risposto raccontando un aneddoto: “Se nel ballo c’è un valore aggiunto se c’è feeling? Sì e tra noi tutto è nato da lì. I primi giorni siamo andati a pranzo e abbiamo parlato molto. Lei mi ha confermato che era fondamentale avere qualche tipo di confessione e poi piano piano si è sviluppato tutto e l’abbiamo avuta“.

La conduttrice di Storie Italiane ha subito gridato: “Lucrezia! Oddio ti prego chiarisci questa cosa perché altrimenti sembra una molestia“.

Lucrezia è intervenuta immediatamente ed ha cercato di spiegare meglio la situazione. La ballerina ha dichiarato che il feeling è importante, ma che ovviamente non è necessario avere relazioni romantiche per essere una buona coppia di ballerini: “Certamente per ballare al meglio c’è bisogno di molta sintonia e anche di feeling. Poi che due persone si trovino bene oltre la danza quello è soggettivo e dipende se succede o no. Se due ballano insieme e trasmettono emozioni è bello a prescindere. Quindi chapeau se uno trasmette comunque anche senza un legame affettivo con il suo ballerino. Noi cosa facciamo? Usciamo, andiamo fuori a mangiare e prendiamo tanti caffè“.

