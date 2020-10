Eleonora Daniele nella giornata di ieri ha chiesto in modo un po’ inquisitorio cosa avesse fatto Chiara Ferragni durante questo periodo per sensibilizzare il suo pubblico sul Covid-19 e quando Simona Ventura (che era in collegamento) le ha ricordato la raccolta fondi, la Daniele con fare pretestuoso ha sottolineato “sì, ma era durante il lockdown a marzo-aprile, di recente che ha fatto?”.

Queste insinuazioni non sono piaciute a Fedez che l’ha letteralmente massacrata appellandola (più volte) come la “giornalista che arriva dal Grande Fratello” ribadendo su Twitter di essere uno “str*nzo insopportabile” quando litiga con qualcuno.

Oggi Eleonora Daniele (dopo aver chiesto scusa ieri su Twitter) ha ribadito il proprio dispiacere in diretta a Storie Italiane, chiedendo però aiuto a Fedez per far in qualche modo scemare la shitstorm di commenti negativi che le sono arrivati online.

“Lo sfogo del momento di ieri di Fedez sui social ha scatenato, generato inevitabilmente una sorta di bullismo nei miei confronti. Un fenomeno che, lo sapete bene, è molto pericoloso. Noi ne parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo questo fenomeno, gli odiatori da tastiera, gli odiatori del web. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questo senso, in questa battaglia. E magari questa battaglia la farà insieme a noi perché so che Fedez è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente e sono sicura che non vuole questo tipo di reazioni”.

Infine ha invitato la coppia a Storie Italiane per fare una bella intervista. I Ferragnez accetteranno?