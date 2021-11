Anche Eleonora Daniele a Storie Italiane ha parlato della scomparsa di Rossano Rubicondi. La conduttrice si è collegata con il padre dell’attore e con lui ha ripercorso gli ultimi mesi di Rossano. L’uomo a un certo punto ha parlato del rapporto non semplice tra i suoi figli e ha detto che mentre Riccardo è una persona seria, Rossano “faceva certe cose” e “frequentava donne, uomini e gay”.

“Perché Riccardo, che è il fratello più grande cercava di consigliarlo e redarguirlo. Gli diceva di non fare certe cose. perché il fatto è che Riccardo è più serio e più posato di Rossano. Lui invece faceva cose, ha fatto delle parti al cinema, poi frequentava chiunque. Non si poneva il problema se erano donne, uomini o gay”.

Le precisazioni di Eleonora Daniele.

La presentatrice ha fermato il suo ospite ed ha – giustamente – sottolineato come non ci sia nulla di strano o poco serio nell’essere o frequentare persone con orientamenti diversi: “E questo cosa c’entra scusami? Io non vorrei andare oltre. Ti prego, perché io poi sono una sempre in prima linea su ogni battaglia. Quindi non mi parlare così, perché offendi la sensibilità di tante persone. Non c’è differenza, ognuno ha il proprio orientamento ed è bello così. Capisco il tuo dolore, però attenzione a come parli di certe cose. Scusami, ma devo dirtelo questo. Ho capito, diciamo che è meglio così, ricordati che sei sempre in televisione“.

Rubicondi senior però non l’ha presa benissimo ed è sbottato contro Eleonora Daniele: “Ma io non capisco Eleonora Daniele. Io sto qui, se tu vuoi che io parlo e devo stare attento a quello che dico allora lasciamo stare. Questo non è il momento di prendere rimproveri da nessuno, nessuno si deve permettere di rimproverarmi, ma nessuno proprio“.

Diciamo che per rispetto del lutto non commento le frasi di questo signore, meglio così.

Tensione tra Eleonora Daniele e il padre DI Rossano Rubicondi#StorieItaliane pic.twitter.com/kJYZaS6FUp — Roberto Mallò (@robymallo) November 1, 2021

Tutto pronto per l’appuntamento con @eleonoradaniele a #storieitaliane. K studio Claudio Rubicondi papà di Rossano. Seguici su @RaiUno ed in streaming su @RaiPlay

👇🏻👇🏻https://t.co/471WhyiegX pic.twitter.com/6b8jA5PmGP — Storie Italiane (@storie_italiane) November 1, 2021