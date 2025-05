Eleonora Daniele: l’emozionante omaggio che commuove

Durante la puntata di Storie Italiane del 13 maggio, Eleonora Daniele ha reso omaggio a Paris Taglioni, noto tecnico scomparso, evidenziando il suo significativo contributo alla televisione italiana. Con voce emozionata, ha indirizzato un saluto alla sua famiglia, sottolineando l’affetto dello staff per lui, che era responsabile del reparto luci. "Abbiamo lavorato tanti anni insieme", ha dichiarato, mettendo in risalto il legame che aveva con il collega.

La trasmissione ha proseguito senza la consueta sigla finale, lasciando spazio a un clima di raccoglimento. Eleonora ha condiviso che il team di Storie Italiane considera Taglioni parte della famiglia, esprimendo nostalgia per la sua presenza, nonostante fosse già in pensione da alcuni anni.

In contemporanea, si è appresa la notizia della riconferma del programma per la prossima stagione, grazie agli ottimi ascolti ottenuti. L’ultima puntata dell’edizione corrente andrà in onda il 30 maggio, mentre la ripresa è prevista per settembre, dopo la pausa estiva.

La puntata ha registrato un buon successo, con 821 mila spettatori e il 19,70% di share, testimoniando il forte legame tra il programma e il suo pubblico. La conduttrice ha saputo affrontare un momento difficile con sensibilità, mantenendo il focus sulla professionalità del suo team.

