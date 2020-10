Eleonora Daniele ieri mattina a Storie Italiane ha parlato del fenomeno Chiara Ferragni con in collegamento Simona Ventura. La conduttrice, in vena polemica, ha criticato l’operato di Chiara accusandola apertamente di non aver fatto nulla per sensibilizzare il suo pubblico sul tema del CoronaVirus.

“Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? […] Una così amata dovrebbe avere una responsabilità sociale riguardo ai ragazzi oggi, no?”.

Quando Simona Ventura le ha fatto notare che invece Chiara Ferragni ha fatto molto, inaugurando una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva in quel di Milano, la Daniele ha risposto:

“Noi stiamo parlando di marzo e aprile durante il lockdown, ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questo, o sbaglio?”

E sul ritratto di Chiara Ferragni (realizzato dall’artista Francesco Vezzoli) immortalata come se fosse la Madonna, Eleonora Daniele ha detto:

“Sull’argomento dell’immagine della Ferragni sulla Madonna non vorrei entrare perché c’è il Codacons – un’associazione di consumatori di cui io ho una grandissima stima – che ha fatto una denuncia”.

Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul serio? pic.twitter.com/yfkCR8H32s — Trash Italiano (@trash_italiano) October 13, 2020

Questo video è diventato trend topic ed Eleonora Daniele ha immediatamente risposto:

“Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei; è vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid, e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

Così come lo ha fatto Fedez via Instagram Stories, in cui ha più volte appellato Eleonora Daniele come una “giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello”.

Credo che Fedez abbia ragione su tutta la linea, ma attaccare Eleonora Daniele citando il Grande Fratello (che ha fatto 20 anni fa) per screditarla è stato uno scivolone.