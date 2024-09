Eleonora Cecere esplode al Grande Fratello e poi si sente male

Il clima iniziale di armonia dei primi giorni del Grande Fratello è stato interrotto da una vivace discussione. Le tre ex protagoniste di “Non è La Rai” hanno promesso emozioni forti e, dopo una partenza effervescente, è emersa la prima sfuriata di questa edizione. In un’interazione su Mediaset Extra, Eleonora Cecere ha alzato la voce, lamentandosi del disordine e della mancanza di responsabilità dei suoi compagni di avventura. Ha sottolineato che gli oggetti utilizzati, come l’aspirapolvere, non vengono rimessi al loro posto, creando un ambiente poco pratico. La sua protesta è stata rivolta a tutti, senza accusare nessuno in particolare, ma suonava chiaro il suo desiderio di ordine e rispetto degli spazi comuni.

Shaila, una delle sue compagne, ha cercato di difendersi, dichiarando di non essere coinvolta nel disordine e di aver passato l’aspirapolvere a un’altra persona, segnalando una certa confusione su chi fosse responsabile. A pochi momenti dalla discussione, Eleonora ha iniziato a sentirsi male, spiegando di avere dolori addominali. Le sue compagne si sono preoccupate, suggerendole di informare il confessionale e, se necessario, contattare il marito, Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo ha ipotizzato che i dolori potessero essere causati da un’eccessiva assunzione di verdure, dato che Eleonora ha una dieta ricca di zucchine e carote.

Nella notte, le telecamere hanno nuovamente inquadrato Eleonora, che ha rivelato di sentirsi leggermente meglio ma lamentandosi ancora di un forte gonfiore e dolore. Ha anche espresso la sua intenzione di non uscire per non esporsi al freddo, temendo che potesse peggiorare le sue condizioni. La situazione ha suscitato curiosità tra i telespettatori, che si sono chiesti riguardo ai suoi problemi di stomaco e al suo regime alimentare apparentemente leggero. L’atmosfera tra i concorrenti è cambiata, ma la dinamica di gruppo resta avvincente, promettendo ulteriori colpi di scena nelle prossime settimane del programma.