Eleonora Cabras eliminata da Amici lancia frecciatine su TikTok

Eleonora Cabras è una dei molti punti interrogativi di questa edizione di Amici.

Entrata su richiesta di Raimondo Todaro durante la puntata di domenica 8 gennaio, la ballerina sarda è stata eliminata in sordina due settimane dopo durante la settimana. Se tanti ballerini sono stati fatti fuori in occasione delle puntate pomeridiane della domenica (come è successo recentemente a Samuel Antinelli e Vanessa Bellini), Eleonora Cabras è stata accompagnata alla porta il lunedì, senza neanche concederle un’uscita di scena fra gli applausi del pubblico.

I professori hanno le idee chiare e con la maggioranza dei voti per Eleonora il banco di #Amici22 è assicurato! pic.twitter.com/fsmddA28oc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2023

Eleonora Cabras, l’eliminazione da Amici

“Tu secondo me diventerai una brava ballerina se lavori bene perché il potenziale ce l’hai, c’è però un lavoraccio da fare che non riusciamo a fare qui col tempo che abbiamo. Andare avanti, quindi, non avrebbe senso“. Le ha detto Raimondo Todaro. “Me l’aspettavo” – ha replicato Eleonora Cabras – “Ma non me l’aspettavo oggi. Me l’aspettavo in puntata. Credevo che la prossima puntata venissi eliminata“.

Insomma, venir eliminata così durante la settimana con lo studio vuoto e senza neanche Maria che ti ringrazia per aver partecipato non deve essere stato piacevole.

Il maestro Todaro in vista del Serale che si avvicina ha dovuto prendere una decisione molto importante: per Eleonora il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. pic.twitter.com/aJ77HhZfQk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

Per questo motivo nessuno si è stupito quando tornata a casa ha realizzato una serie di TikTok a frecciatina nei confronti proprio di Raimondo Todaro. “Ma quindi il prossimo anno puoi ripartecipare?” scrive in un video con tanto di risposta in musica “nononono, che cosa hai capito? niente!“. E ancora un altro con l’hashtag #Amici e l’audio Shut Up dei The Black Eyed Peas.

Al suo posto Todaro ha preso Benedetta Vari.