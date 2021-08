Fortunatamente sono centinaia i vip a favore del vaccino e che esortano tutti i loro fan a difendersi dal Covid. Purtroppo c’è anche chi si è detto contrario ed ha diffuso delle notizie bislacche come Enrico Montesano. Quello che ha dichiarato il comico però è niente se paragonato alle affermazioni di Eleonora Brigliadori. Dei giornalisti abruzzesi hanno fermato l’attrice per farle registrare uno spot pro vaccino anti Covid, ma lei ha spiegato di non essere la persona adatta ed ha iniziato a dire delle cose davvero pesanti.

“Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente. […] La mascherina non protegge da nulla, ma manda in corto circuito le vostre sinapsi. Non ragionate bene da quando vi siete mascherati. Vi stanno uccidendo. Io sono qui per cercare di salvarvi. Ogni uomo deve decidere cosa fare della propria vita.

Non deve esserci un uomo nella stanza dei bottoni che con un impulso 5G ti manda in corto circuito il cervello, il cuore o altri organi. Perché è questo quello che accadrà. La grafite che c’è dentro ha il potere di condurre dei corto circuiti esattamente dove voi siete più deboli. Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto. Vi distruggeranno il genoma. Non sarete più figli di Dio, da quel momento venite colonizzati da un’entità satanica che farà commercio di voi. Voi corrisponderete ad un codice, stanno mettendo un copyright sui vostri geni. Questo è un delitto che in confronto quelli di Norimberga fanno impallidire. Nessuno lo dice e io lo dico oggi.

Tutti i ragazzi dai 27 anni alle donne incinte sono da proteggere. Se fanno questo vaccino diventeranno sterili e non avranno figli. Siamo davanti alla terza guerra mondiale, che non si svolge nei cieli, ma nel vostro sangue e nelle vostre parole e nei pensieri. Quindi muovete un passo e salvatevi. Toglietevi le maschere e vivete”.