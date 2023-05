Elenoire racconta la lite con Oriana e svela cosa c’è stato con Daniele sotto le coperte

Giovedì sera Alfonso Signorini ha festeggiato il suo compleanno e al party è successo di tutto. Non solo reunion, riappacificazioni impreviste e anche una catfight degna di nota. Durante il taglio della torta Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli hanno litigato. La venezuelana si è messa davanti all’ex vippona, che per tutta risposta le ha dato della nana (qui i video). In un’intervista rilasciata a FanPage la Ferruzzi ha spiegato nel dettaglio ciò che è accaduto.

“Era stato Alfonso Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arriva Oriana da sotto – dico “da sotto” perché mi arriva al busto -, mi spinge e dice con arroganza “Allora mi metto io davanti”. Per questo le ho risposto “Ma dove vuoi andare che sei una nana?”. Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite. Mi ha detto che le leccavo il didietro fino a due giorni fa, cosa non vera. La signorina dimentica che sono entrata nella Casa del GF Vip prima di lei.

Se è finita lì? Sì, perché lei se ne è andata via dicendo che non voleva parlare con nessuno. Non ho sentito né lei, né Daniele dopo la festa. Anzi, è una vita che non sento Daniele. Mi chiamò la sera stessa della sua uscita dalla Casa per poi sparire senza motivo. Alla festa organizzata dopo la fine del GF Vip non mi ha nemmeno salutata”.