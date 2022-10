Elenoire Ferruzzi vuole lasciare il GF Vip: “Me ne vado davvero, ma Daniele mi vuole!”

Dopo il palo di Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ieri ne ha preso uno anche da Daniele Dal Moro. La gieffina però è convinta di piacere al coinquilino ed è certa che lui si vergogni di ammettere di essere interessato ad una donna trans. Edoardo, Antonella e Giaele hanno provato a far ragionare la Ferruzzi, ma lei non ha voluto sentire ragioni.

“Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’. Non lo direbbero mai, pur essendo attratti in un modo forte. Non lo dicono, è una storia vecchia come il mondo per le donne come me. E io sono stufa di sentirla. Queste cavolate. Che io passo sempre per pazza che si fa le storie e i viaggi. Tutte noi passiamo in questo modo, grazie a questi soggetti. E che non vengano ad inventare bugie. Quell’altro era fidanzato e questo? L’altro aveva la scusa che era fidanzato. Daniele quale ca**ata tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta.

Quando un uomo si approccia con una trans – perché quella sono io – nega tutto. A domanda diretta nessuno ti dice che è attratto. Non ti diranno mai ‘sì voglio stare con lei’. Ed è ovvio che Daniele dica questo, come dicono tutti. Ma secondo voi so pazza? Che prima mi attacco a Luca e poi a Daniele? Secondo voi posso inventarmi tutto? Le cose si fanno in due. Come mai non dico a te Edo che sei innamorato? Eppure tu sei il più affettuoso. Se lo dico su Daniele è perché a lui piaccio”.