Elenoire Ferruzzi “vive in una casa popolare”, la sua risposta

La casa di Elenoire Ferruzzi è stata un argomento molto cliccato nel corso delle ultime settimane. Lei ha più volte confessato di vivere a City Life, mentre una presunta vicina di casa ha rilasciato una dichiarazione sostenendo che vive alle case popolari nella periferia di Milano.

“Non vive a CityLife, è una bufala, vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui ti assicuro che è vero”. La casa di Elenoire sarebbe un appartamento in una casa popolare. “L’appartamento è in un palazzo popolare con case di ringhiera. Due finestre in croce”.

L’argomento sembrava chiuso quando dal profilo Instagram di Elenoire Ferruzzi è spuntato un vecchio video in cui si vede chiaramente la sua abitazione. E no, non è l’attico a CityLife decantato da quel che è a tutti gli effetti il “personaggio” della diva, ma neanche una casa popolare. Nel video si vede una camera da letto con il balconcino, un piccolo bagno e la zona giorno con il cucinotto e col relativo mini balcone.

Elenoire Ferruzzi, il video di casa sua e la risposta a chi l’ha accusata di vivere alle case popolari

Ora che è tornata alla sua vita di tutti i giorni, la donna si è riappropriata del proprio profilo Instagram. A chi le ha scritto “tanto lo sappiamo che vivi in periferia e non a City Life“, ha così risposto: “Sono pronta ad invitarti a casa mia per un caffè, non c’è nessun problema, anzi, vorrei conoscere questo fantomatico vicino di casa che dice che abito nelle case popolari. Presentatemelo vi prego!“.

Elenoire Ferruzzi, parla una vicina di casa: “Ma quale attico a CityLife, vive in una casa popolare” https://t.co/uU7WdvNWhO #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 22, 2022