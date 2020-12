Non solo 10 nuovi concorrenti, al GF Vip in questi mesi entreranno anche degli ospiti, il primo è stato Giacomo Urtis. La vera bomba l’ha lanciata stamani Giuseppe Candela per Dagospia, sembra infatti che oltre il chirurgo dei vip varcherà la porta rossa anche Elenoire Ferruzzi.

“Il successo inatteso di The Voice Senior, 4 milioni e mezzo con quasi il 20% di share, ha sorpreso Mediaset che ha dunque stravolto il palinsesto di Canale 5 con quattro modifiche, la più significativa il ritorno del Grande Fratello Vip al venerdì sera. Una notizia anticipata da Dagospia e confermata ieri da Mediaset con un comunicato stampa. Il Grande Fratello Vip andrà in onda, complici i buoni ascolti, fino a metà febbraio, per questo motivo nella casa più spiata d’Italia arriveranno dieci nuovi concorrenti. Oltre all’ingresso di Cristiano Malgioglio Dagospia può anticipare l’arrivo anche della trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”.

Per adesso l’iconica bionda milanese non ha confermato la notizia, ma si è limitata a riportare su Instagram alcuni articoli che hanno annunciato il suo arrivo al GF Vip.

“Elenoire Ferruzzi”: Perché secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia potrebbe a breve entrare nella casa del #GFVIP pic.twitter.com/jG0Y73WxdM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 2, 2020

ELENOIRE FERRUZZI AL GF? tempo di riportare questo video nella vostra tl ✨ #gfvip pic.twitter.com/ElQhhsZrk6 — reina ⁷☆彡 (@jenniegng) December 2, 2020

Il meglio di Elenoire Ferruzzi.